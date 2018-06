Adriatica Ionica Race, a Viviani la Jesolo-Maser

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMOElia Viviani aveva sottolineato in rosso le due tappe del week-end per incrementare il bottino 2018 di vittorie ed invece l'olimpionico di Rio ha alzato le braccia già nella Lido di Jesolo-Maser, secondo appuntamento della Adriatica Ionica Race. Viviani, che con 11 successi agguanta Valverde in vetta alla classifica mondiale stagionale, non ha avuto particolari problemi a regolare in volata Consonni e Raim. Un risultato che consolida il primato nella generale del ventinovenne veronese, partito in maglia azzurra dopo il successo della...