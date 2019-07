Adriatica Ionica, c'è Cavendish

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Centotrentadue atleti in rappresentanza di 19 team professionistici parteciperanno da questa sera a domenica 28 alla 2. edizione dell'Adriatica ionica race articolata in 5 tappe. La corsa organizzata dall'ex campione del mondo Moreno Argentin, parte da Mestre con un circuito cittadino e si concluderà dopo 813,6 km a Trieste. Tra i big Marck Cavendish (foto) e Philippe Gilbert, vincitore quest'anno della Parigi-Roubaix. La manifestazione riproposta dopo il successo ottenuto lo scorso anno ha come obiettivo quello di percorrere le rotte...