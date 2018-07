ADIOS SPAGNA RUSSIA OLÉ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'IMPRESAMOSCA A forza di non tirare mai in porta, va a finire che non ti ricordi neppure più come si battono i calci di rigore. Torna a casa pure la Spagna. Questo Mondiale che non rispetta tradizioni e gerarchie non finisce di stupire. Prima la Germania, campione uscente. Poi Messi e Cristiano Ronaldo. E adesso adios a quel che resta di una generazione di campioni straordinari. Abbiamo assistito anche all'ultima di Iniesta. Ha salutato con dignità: ha provato a cambiare la partita e, almeno lui, il rigore alla fine l'ha segnato. Era il...