IL LUTTO

ROMA Dopo Mariio Corso, se n'è andato l'altro grande numero 11 della milano calcistica degli anni 60-70. È scomparso a 73 anni Pierino Prati, il Pierino la Peste da Cinisello Balsamo, che conquistò i cuori prima rossoneri del Milan, dove conquistò anche molte altre cose come scudetti e coppe nazionali e no (e fu pure partecipe dell'Europeo '68, il solo azzurro, anche se nella ripetizione finale che dette il titolo il suo posto lo prese Gigi Riva), poi giallorossi della Roma. Rivera pare gli passasse la palla servendolo alla sua maniera (cioè fantastica) e gli intimava «fammi vedere», e Prati era pronto ad accontentarlo: gol! Ne segnò addirittura tre in una partita sola, che sarebbe una bella prestazione ma è molto di più se si pensa che lo fece al Santiago Bernabeu e contro l'Ajax di Johann Crujyff, in una finale di Coppa dei Campioni, di quelle vinte dal Milan.

LUI E ROCCO

Era arrivato in rossonero da ragazzo. Il primo mister fu Nils Liedholm. Raccontano il primo incontro: «Tu dove giochi, in che ruolo?» fece il Barone. «Attaccante» disse Pierino, e aggiunse: «Sono bravo, mi vuole l'Inter ma io voglio il Milan perché è la squadra per cui tifo». Il Barone sorrise e lo prese. Lo avrebbe poi ritrovato anni dopo, a Roma. Dopo gli anni gloriosi che erano stati a San Siro o in trasferta, con Nereo Rocco.

Anche del primo incontro con Rocco si narra qualcosa. Un dirigente milanista accompagnò il ragazzo alla presentazione: «Paròn, Le ho portato Pierino Prati». Rocco squadrò il giovane da capo a piedi, camicia rosa e pantaloni a zampa d'elefante. Non gli disse nulla, guardò il dirigente e disse: «Io volevo il calciatore Pierino Prati, mica il cantante». Poi, giacché Pierino la Peste quel che faceva cantare (e che musica!) era il pallone, Rocco lo centellinò agli inizi ma Prati rispose segnando 15 gol, capocannoniere, fino a quei tre della noche madrilena. Alla vigilia, dicono, passeggiando per Milano, vide una Porsche Carrera blu: passò oltre, ma poi tornò indietro, entrò e così si rivolse al concessionario: «Se vinciamo la Coppa, al fischio finale mettici il cartello venduta». Così fu.

Dopo il tricolore, nel 68 delle contestazioni studentesche Prati vince anche gli Europei. L'immagine più bella è la sua rete in tuffo di testa a Napoli contro la Bulgaria, su assist naturalmente di Rivera, poi gioca la prima finale contro la Jugoslavia per poi cedere la maglia numero 11 a Riva per la finale di ripetizione. Di Riva sarà poi la riserva, con tanto di casacca azzurra col 22 (il doppio dell'11) ai Mondiali di Messico 70, dove alternerà panchina e tribuna. Nel frattempo aveva giocato una drammatica finale Intercontinentale contro l'Estudiantes, quando su lui e Combin circolarono notizie di tutti i tipi, perfino che fossero rimasti feriti, di sicuro c'è che Prati tornò dall'Argentina sotto stretta sorveglianza medica.

La sua vicenda azzurra fu condizionata dalla contemporaneità con Riva. La sua carriera da qualche guaio fisico, tipo la pubalgia che ha spento molte glorie pallonare, difficile da curare e lunga da superare.

LUI E LIEDHOLM

Alla Roma lo volle Manlio Scopigno: chissà, forse il Filosofo pensava che fosse davvero l'alternativa a Riva e giacché con Gigi... Pierino tornò la peste a corrente alternata ma fu portato in trionfo dai romanisti per un terzo posto che sapeva di rivincita sulla Lazio scudettata di Chinaglia battuta due volte grazie ai suoi gol. Raccontano che il Barone Liedholm lo portasse, quando non segnava da tempo, da una maga per togliergli il malocchio. Dopo l'incontro, nel quale la maga raccontò a Pierino vita e miracoli suoi, Prati mise a segno due doppiette. Pierino disse al Barone: «Serviva proprio, e poi non so come sapesse tutto di me». Sorrise il Barone sornione: era andato a trovare la maga il giorno prima...

Piero Mei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA