ADDIO NICOLÈ, CAPITANO RAGAZZINO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...)ai calzettoni abbassati di Sivori, al colossale stacco di testa di Charles, alle finte del biondo Skoglund. Era la figurina che si incollava per prima all'album quando ancora la Panini non c'era. Padovano, esordio a 16 anni in serie A nel Padova di Nereo Rocco; alla Juventus a 17 per la prima linea di una squadra che fece incetta di scudetti, compreso quello della Stella: Nicolè-Boniperti-Charles-Sivori-Stacchini; 332 gol in quattro campionati. Il più giovane marcatore in Nazionale, doppietta all'esordio contro...