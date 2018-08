Addio Giagnoni l'allenatore con il colbacco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO Il calcio italiano perde uno dei personaggi simbolo degli anni 70 e 80: Gustavo Giagnoni era qualcosa in più di un semplice allenatore e la notizia della sua scomparsa, a 85 anni, è stata accolta con tristezza dalle tante squadre che ha diretto ma anche da quelle incrociate lungo un percorso di quasi 25 anni, preceduto da un'onesta carriera da calciatore iniziata nella sua Olbia e proseguita nella Reggiana e a Mantova, città quest'ultima che lo ha adottato; non a caso proprio in Lombardia Giagnoni ha vissuto fino all'ultimo...