ADDIO AL SIGNORE DEI FISCHIETTI

IL LUTTOÈ stato tra i più grandi arbitri italiani di sempre, assieme a Lo Bello (senza dubbio il più famoso) e Casarin (senza dubbio il più grande dirigente arbitrale italiano): Luigi Agnolin si è spento ieri a Bassano, la sua città natale, a 75 anni, sarà ricordato per le sue indubbie qualità atletiche (in un tempo in cui agli arbitri non era richiesta una tale qualità), la sua forte personalità in campo e la rara, sempre in quel periodo, capacità di interpretare le partite, nel loro sviluppo agonistico.Figlio d'arte (anche il...