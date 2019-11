Addio a Poulidor, eterno secondo all'ombra di Anquetil

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOIl ciclismo piange una delle sue icone. Il francese Raymond Poulidor, l'eterno secondo, si è spento martedì notte, all'età di 83 anni, dopo due mesi di ricovero in ospedale. In Francia veniva chiamato affettuosamente Poupou. In tutto il mondo era amato non solo per le sue battaglie con Anquetil e poi con Merckx, ma perché non è mai riuscito a vincere il Tour de France o a indossare la maglia gialla. Per 8 volte, a Parigi è salito sul podio, proprio vicino al vincitore, ma non è mai riuscito a provare l'emozione di essere lui...