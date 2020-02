IL LUTTO

Giancarlo Morbidelli si è spento in una clinica di Fano, a 84 anni. Le sue moto, nel suo museo, sono andate all'asta, ed è un peccato. Eppure, la sua grandezza rimarrà immutata nel tempo. Di umili origini, Giancarlo iniziò la carriera da operaio industriale, ma riuscì a divenire un costruttore motociclistico capace di vincere quattro titoli mondiali piloti, tre marche e 34 gran premi in 125 e 250.

LAMPO DI GENIO

Non aveva un diploma, ma aveva quel genio insito che lo portò a realizzare dei gioielli su due ruote sin dal 1968, quando decise di trasformare mano a mano quella fabbrica del legno, in un'azienda motociclistica. Anzi, dall'anno prima perché servì un anno per scendere in pista con una 50 a valvola rotante. In una stagione vinse subito il titolo tricolore. Nel 1973 aveva già dalla sua Angel Nieto, nel 1979 tale Graziano, che di cognome fa Rossi, ed è il papà di Valentino. Fu in grado di realizzare perfino una tourer V8, così esclusiva che venne esposta ai Guggenheim Museum di New York, Bilbao e Las Vegas. Un'opera d'arte unica, per una moto fin troppo aulica per camminare su strada. Moto, anzi opere d'arte a due tempi, di pregevole, pesarese, fattura. Guai a confonderle con quelle moto del Sol Levante. Racconta Mario Lega nel documentario legato proprio a Giancarlo: «L'aneddoto più bello? L'esordio con la Morbidelli. Mi scaldano la moto. Me l'affidano. Prendo il gas in mano, la lancetta schizzava. Dentro ero già in subbuglio, avevo una risposta così pronta che dissi: ma quanto va questa moto?». Divenne campione del mondo nel 1977 Lega con la 250, in un anno in cui anche Bianchi vinse in 125 con la moto di Pesaro. Morbidelli è la storia del motociclismo, dell'elevazione culturale della moto. Una storia di passione e velocità tramandata anche al figlio Gianni, che tra le due e le quattro scelse le ultime, correndo anche per la Ferrari. Ieri, se ne è andato un uomo capace di rendere immortale il motociclismo. Il lascito della sua storia, della sua cultura però, rimangono intatti ancora oggi.

Flavio Atzori

