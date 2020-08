IL LUTTO

ROMA Sandro Mazzinghi, l'italiano che conquistò due volte la corona mondiale dei superwelter, nel 1963 e nel 1968, è scomparso a 81 anni nella sua Pontedera (Pisa). Gli avevano innalzato già da un decennio un monumento; pochi mesi fa, durante il lockdown, aveva messo in rete un video nel quale chiamava tutti al coraggio. Lui ne aveva sempre avuto: era la sua dote forse principale. «Sul ring era un guerriero: ti metteva paura, lo guardavi negli occhi e capivi che per lui c'era solo il volerti sopraffare, voleva vincere a tutti i costi», ha detto Nino Benvenuti. Ha aggiunto: «era l'Avversario con la A maiuscola: lui e io eravamo come Coppi e Bartali». Ha ragione in tutto, Benvenuti. La voglia di vincere è testimoniata dai numeri: 69 incontri disputati da professionista, 64 dei quali vinti, 42 per k.o., solo tre perduti. Due contro Nino.

Erano gli Anni Sessanta, i due ragazzi erano divenuti professionisti dopo i Giochi di Roma, dove Benvenuti vinse l'oro dei welter e Mazzinghi fu sconfitto nelle eliminatorie di convocazione da Carmelo Bossi.

RIVALI

I due coetanei (entrambi del '38) erano davvero i Coppi e Bartali della situazione, il diavolo e l'acquasanta, pugilisticamente il fioretto (Benvenuti) e la clava (Mazzinghi). Non si affrontarono fino al 18 giugno del '65. Mazzinghi era campione dal 30 giugno del '63, quando aveva messo ko a Milano, Dupas; nell'inverno del '65, sposo da 12 giorni, era andato una sera di pioggia a una festa a Montecatini; al ritorno a casa la macchina gli slittò e finì contro un albero: Vera, la sposina, morì sul colpo; lui subì la frattura cranica e altre ferite. Mazzinghi era obbligato alla difesa del titolo entro sei mesi, pena la decadenza. Tirò avanti finché poté chiedendo un rinvio che non gli fu concesso. Benvenuti studiava di suo il colpo perfetto, quello che contro il ciclone gli avrebbe dato la vittoria. Sul ring di San Siro lo sferrò al sesto round: un montante destro che mandò al tappeto Mazzinghi. La rivincita si disputò a Roma, all'Eur, il 17 dicembre. Vinse ancora Nino. Ai punti. Mazzinghi ha sempre contestato il verdetto: al secondo round era andato al tappeto, contato fino all'8 e salvato dal gong. Gli era costato i punti della sconfitta ma, ha sostenuto, che non dovevano penalizzarlo: non era stato colpito duro, era soltanto scivolato.

Le loro carriere si divisero. Mazzinghi si dedicò all'Europa, Nino al mondo. Ma la rivalità continuò a mezzo stampa. Sandro si tolse uno sfizio speciale: il coreano Ki-Soo Kim aveva tolto la corona a Benvenuti, Mazzinghi la riportò in Italia la sera del 26 giugno '68, a San Siro. Un match feroce per entrambi: vinse Sandro. Perse alla difesa contro l'americano Little. Si ritirò, si sposò, ebbe due figli. Dopo sei anni tornò sul ring: vinse ancora qualche incontro. «Ciao babbo - hanno scritto i figli - ti porteremo sempre nel cuore». Anche tutti gli sportivi italiani.

Piero Mei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA