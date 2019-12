Addio a Janich, l'armadio friulano del Bologna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTO(a.li.) Se n'è andato un altro eroe del leggendario Bologna campione d'Italia nel 64 dopo lo spareggio con l'Inter di Helenio Herrera. Franco Janich, l'armadio friulano che con Tumburus blindava la difesa rossoblù, è morto ieri mattina a Nemi, nella campagna laziale, dove viveva con la famiglia. Aveva 82 anni e da mesi lottava contro una grave malattia che non gli aveva consentito di partecipare all'inizio di ottobre alla festa per i 110 anni del Bologna. Con il club emiliano aveva giocato per 11 stagioni dal 1961 al 1972: 376...