Addio a Felice Pulici, portiere del primo scudetto Lazio che «parava anche l'aria»

IL RICORDOROMA Nelle sue mani finì il primo scudetto della Lazio, quella di Tommaso Maestrelli, ed erano mani sicure. Ieri il calcio italiano dice addio a Felice Pulici, ex portiere biancoceleste, n.1 di un'epoca molto più lontana di quanto non dicano i 44 anni da quella esaltante avventura tricolore. Di Pulici si ricorda anche la prestazione in un derby romano quando si disse che «parava anche l'aria». E lo faceva con serietà e una costanza perfino controcorrente in una squadra vincente e dannata: in cinque anni di maglia biancoceleste,...