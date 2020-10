IL RICORDO

ROMA E' il numero impressionante delle testimonianze, dei ricordi e delle dichiarazioni di stima dei tifosi di ogni bandiera a restituirci -meglio di qualsiasi parola- la cifra umana e professionale di Gianfranco De Laurentiis, scomparso ieri dopo una malattia lunga e silenziosa, come era nel suo stile.

LA FORTUNA

Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo o il privilegio di lavorarci a fianco, conserva l'immagine di un giornalista responsabile e pulito, credibile e leale, affabile ma rigoroso. Non aveva bisogno di strillare o di alzare la voce nei confronti televisivi o nelle interviste, misurate ma non rinunciatarie. Gianfranco non ha mai abdicato alle proprie idee, senza smarrire il doveroso rispetto per quelle degli altri. Nei servizi televisivi e nei suoi reportage sono sfilati i protagonisti dello sport mondiale, ma erano sempre e tutti interlocutori, quel microfono non si è mai trasformato in un megafono. Dopo le prime esperienze al Corriere della sera, proprio il fascino del microfono e quella forza delle immagini nel racconto dello sport, lo convinsero a cercare un'altra strada, quella della Rai, e la Rai è stata casa sua per oltre 30 anni. Interprete impeccabile e fedele del ruolo del Servizio Pubblico, Gianfranco De Laurentiis ha partecipato come inviato speciale alle vicende che hanno segnato, nel bene e nel male, la storia dello sport italiano: grandi imprese e piccolo cabotaggio, campioni e malandrini, raccontati con la giusta enfasi o senza reticenze, tenendo ferma la bussola del mestiere nel rapporto con il grande pubblico. A beneficio dei più giovani, vale la pena ricordare che erano gli anni in cui la Rai agiva in regime di monopolio, non esisteva l'offerta informativa di oggi, ma proprio per questo, nel suo lavoro Gianfranco avvertiva una responsabilità particolare.

PASSAGGI DI STORIA

Alla sua voce, al suo volto e al suo garbo sono legati passaggi storici per gli amanti del calcio. Si aspettava mezzanotte per vedere Eurogol (che conduceva insieme a Giorgio Martino), le prime immagini e i primi gol delle nostre squadre nelle Coppe europee; e poi Dribbling e Domenica sprint (con Antonella Clerici) e ancora Numero 10 con Platini, prima di passare alla Formula Uno con Pole Position: trasmissioni che hanno lasciato il segno e hanno indicato il percorso per fare del buon giornalismo televisivo. Tra il 93 e il 94, a ridosso dei Mondiali americani, gli tocco' dirigere la Testata giornalistica Sportiva (oggi Rai sport) e i nostri contatti - su fronti opposti ma nel rispetto dei ruoli - diventarono quotidiani. Quello del direttore però non era il mestiere che gli piaceva, non erano il grado e il potere a dargli gusto: Gianfranco preferiva raccontare lo sport. E pochi hanno saputo farlo come lui.

Antonello Valentini

