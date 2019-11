Addio a Cotelli, il tecnico della valanga azzurra che fece grande l'Italsci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOROMA Se n'è andato in silenzio senza sbattere la porta. Lui che amava andare controtendenza, estremo difensore di idee non sempre condivise dal pensiero dominante. Mario Cotelli ci ha lasciato all'età di 76 anni, dopo aver passato le ultime stagioni a combattere contro la malattia. Era in dialisi per insufficienza renale, ma non risparmiava le stilettate al mondo dello sci, l'ambiente che lo aveva lanciato da ventenne, non come atleta, bensì come allenatore. L'unicità del Cotelli direttore tecnico dell'Italsci dal 1969 al 1978...