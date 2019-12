Addio a Bertini altro calciatore vittima della Sla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOHa giocato una vita da difensore, negli Anni 70, con le maglie di Roma, Fiorentina, Ascoli, Catania e Benevento. Giovanni Bertini ha dovuto arrendersi alla malattia, la sclerosi laterale amiotrofica (Sla) che già tanti lutti ha lasciato nel mondo del calcio. Bertini, detto Giovannone per il fisico imponente e il carattere esuberante, se ne è andato in silenzio. È l'ennesima vittima - sono quasi 50 dagli anni Sessanta ad oggi - della Sla che gli era stata diagnosticata nel 2016: 68 anni, Bertini era cresciuto in una delle tante...