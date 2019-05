ACKERMANN BEFFA VIVIANI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOScegliere la ruota sbagliata per un velocista è spesso fatale. Lo sa bene Elia Viviani, che aveva puntato tutto sull'ex compagno di squadra Fernardo Gaviria, accorgendosi con un pizzico di ritardo che il colombiano aveva esaurito le energie mentre dall'altro lato della strada Pascal Ackermann trovava il varco giusto. Il campione d'Italia ha capito la situazione, si è spostato al centro della carreggiata ma per pochi centimetri non ce l'ha fatta a superare il tedesco, chiudendo così al secondo posto la Bologna-Fucecchio, prima prova...