ACCESSIBILE

ROMA La regina delle low-cost si regala un upgrade importante. «Dacia Sandero resta il modello più accessibile sul mercato spiega Eric Pasquier, dg Renault Italia ma è un prodotto molto più appetibile per design, comfort, piacere di guida e tecnologie. Un salto di qualità evidente». Dal debutto nel 2008 è stata venduta in 2.1 milioni di esemplari, di cui 231 mila in Italia (compresa la variante crossover Stepway). Una scommessa vinta. E la terza generazione alza ulteriormente l'asticella: dalla funzione all'emozione, recita il claim di comunicazione. È questa la grande svolta del brand romeno, il low-cost glamour.

Lo stile è evoluto con un frontale che evidenzia fanaleria orizzontale con firma luminosa Y-shape e luci diurne a Led, griglia e paraurti inediti come il posteriore e la fiancata, più dinamica. Rispetto alla serie precedente la nuova Sandero, che nella versione urbana si chiama Streetway e offre comunque 5 posti, è 10 mm più bassa, con un miglior coefficiente aerodinamico e un vano bagagli di 410 litri (8 in più). Opzione lussuosa, il tetto elettrico apribile.

La Stepway, dal design più muscoloso, passaruota ampliati, calandra, cofano e paraurti specifici con protezioni e sul tetto (di serie nell'allestimento Comfort) pratiche barre modulari.

CRUSCOTTO PANORAMICO

Nuovo anche il layout degli interni, dove spicca il cruscotto panoramico con display ridisegnato e più leggibile. Il volante è regolabile anche in profondità, il sedile lato guida è regolabile in altezza. La console centrale prevede un display da 3,5 oppure in opzione (e di serie sulla Stepway più ricca) il grande display-tablet da 8, da cui si regola l'infotainment declinato su tre livelli: il media center consente di dialogare con lo smartphone tramite app, il media display è l'opzione avanzata, il media nav comprende anche navigatore evoluto gestito da wi-fi. Il servosterzo è elettrico, come il freno di stazionamento.

La piattaforma modulare CMF-B consente di integrare sistemi di assistenza più sofisticati, A seconda delle versioni (Access, Essential e Comfort per la Streetway, solo le ultime due per la crossover) sono disponibili sensori per l'accensione automatica dei tergicristalli, radar per l'attivazione della frenata d'emergenza, controllo angolo cieco, sensori di assistenza parcheggio anteriore e posteriore, keyless entry per apertura e avviamento senza chiave.

La gamma motori è articolata su tre soluzioni da un litro, a benzina 3 cilindri, con potenza di 65, 90 (anche con cambio automatico CVT) e 100 Cv turbo, quest'ultima battezzata Eco-G e abbinata alla formula bifuel benzina/Gpl. La motorizzazione d'ingresso ha una coppia di 95 Nm, consente di raggiungere 158 km/h consumando mediamente 5,2 litri per 100 km; la versione intemedia ha 160 Nm per 178 km/h (5,7 litri il consumo, 6,9 con il CVT), la più potente eroga 170 Nm per 183 km/h e un consumo medio di 5,3 litri. Il Gpl soluzione in cui Dacia storicamente brilla - consente ovviamente un risparmio di gestione e l'accesso a numerosi benefici ecologici.

I prezzi per la Streetway partono da 8.950 euro (65 cv Access) e arrivano ai 13.600 della Comfort 90 cv automatica. La Stepway parte da 12.600 (90 cv Essential, 13.100 la variante a Gpl) e arrivano al top di 14.950 per la Comfort automatica.

Piero Bianco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA