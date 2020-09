ACCESSIBILE

MILANO L'elettrificazione, più o meno invasiva, rappresenta il futuro dell'auto e non riguarda esclusivamente la mobilità urbana. Tanto che Opel, in attesa di scoprire tutte le sue carte, mette in campo la prima punta. La nuova Opel Corsa è finalmente disponibile anche nel formato elettrico, quello denominato e. Tale formula trae origine dalla recente esperienza PSA, che ha condiviso con la compatta Corsa la tecnica delle principali vetture elettriche del Gruppo. Un'ingegneria che comprende un motore elettrico da 136 cavalli e una batteria agli ioni di litio posizionata sotto il pianale dell'auto da 50 kWh. Quanto basta, secondo gli standard WLTP, a garantire un'autonomia superiore ai 300 km. Quindi ideale sia per la mobilità urbana, ma pure per chi ha esigenze al di fuori delle mura cittadine.

Il colpo d'occhio potrebbe trarre in inganno, perché sono davvero limitati ai minimi termini i dettagli che differenziano la Opel Corsa-e rispetto ad una Corsa alimentata con un motore a combustione interna. Naturalmente la sezione posteriore è priva degli scarichi, perché la visuale del paraurti appare più avvolgente.

TRE MODALITÀ DI GUIDA

Scelta condivisibile, che vuole mettere in risalto un modello in grado di soddisfare le più svariate necessità, offrendo diverse tipologie di motorizzazioni. Ecco perché gli spazi a bordo tipici della nuova Corsa sono rimasti immutati anche sulla variante elettrica. E nonostante l'ago della bilancia abbia fatto segnare un più 345 kg, non si ha la percezione di muovere una massa ingombrante. Eccellente il lavoro dell'unità elettrica, sempre disponibile a rifornire di coppia motrice ad ogni accelerata. A seconda della modalità di guida impostata Sport, Normal e Eco cambia la potenza effettivamente disponibile. Si va dai 136 cv originali sino ai più parsimoniosi 89, passando nel mezzo dei 109 cv. Il tasto per modificare il modo di guida si trova vicino la leva del cambio. Che poi di vero cambio non si tratta, essendo un riduttore che trasferisce la coppia alle ruote anteriori. Volendo è selezionabile, di fianco la lettera D di Drive, anche la B di Brake. In questo caso è fortemente accentuato il freno motore (senza mai essere invasivo), in modo tale da amplificare l'azione di ricarica derivata dalla frenata rigenerativa. Alla lunga, quasi fosse un gioco, diventa divertente tentare di rallentare utilizzando soltanto il rilascio dell'acceleratore, adoperando il pedale del freno solo per arrestarsi al semaforo.

SCELTA FRA DUE DISPLAY

In abitacolo spicca il quadro strumenti digitale da 7 pollici, arricchito dalla presenza del display touch (da 7 o 10, a seconda dell'allestimento e degli optional) riferito invece all'impianto multimediale. Le informazioni sono poche, proprio perché i dati rilasciati dal complesso elettrico sono pochi. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, è più semplicemente la norma. La grafica è razionale e di facile consultazione praticamente in ogni condizione di luce.

Naturalmente alla guida è il silenzio a farla da padrone. Non si riscontrano particolari rumorosità derivanti dalle sospensioni, che garantiscono il massimo del comfort anche su fondi come pavé o simili. E, pur vantando una taratura non particolarmente sportiva, mantengono composta la compatta tedesca, che a tratti regala anche un piglio brillante.

Bisogna poi tenere conto che, quanto a cavalleria, questa è la Opel Corsa attualmente più sportiva e potente della gamma, grazie ai suoi 136 cv. Per ciò che concerne invece la ricarica, la vettura viene fornita di un cavo da 1,8 kW. A pagamento (900 euro) è disponibile un caricatore integrato trifase che accetta 11 kW (5 ore per una carica al 100% partendo da zero) e monofase da 7,4 kW. Il pacco batterie della Opel Corsa-e può essere caricato anche mediante le colonnine di ricarica veloce. In questo frangente può fare rifornimento sino a 100 kW di potenza, grazie alle stazioni in corrente continua. Che, tradotto in tempistiche significa una ricarica completa in poco più di 30 minuti.

I prezzi partono da 31.300 euro. Ma è già previsto uno sconto di 5000 euro se si opta per il finanziamento della Casa, senza poi contare tutta quella serie di incentivi statali e non, che gravitano attorno alle auto elettriche.

