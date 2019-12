CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ACCESSIBILEFIRENZE Il nuovo 3 cilindri 1.0 TCe turbo a benzina da 100 cv che fa il suo ingresso nel listino Duster rappresenta una tappa significativa nel cammino intrapreso dalla Dacia per affrancarsi dall'etichetta di costruttore low cost inizialmente lungimirante, ma col tempo diventata piuttosto scomoda e riduttiva.Perché, come sottolinea il direttore della Comunicazione di Renault Italia Francesco Fontana Giusti, «se il marchio continua a crescere a ritmo sostenuto il merito non è dei prezzi bassi, ma un listino chiaro e trasparente...