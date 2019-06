A Villorba lo scudetto del rugby femminile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FINALEDopo 8 anni lo scudetto femminile è tornato in provincia di Treviso. A conquistarlo sono state le Iniziative Villorba, le quali si sono imposte sul Valsugana 18-15 al termine di una partita molto equilibrata, com'era logico attendersi, arbitrata non all'altezza dell'importanza della posta in palio e dominata territorialmente dalle Ricce di Stefano Tonetto e Federico Zizola che, in particolare nei primi 40', chiusi in vantaggio 8-5, non hanno raccolto quanto seminato. Villorba ha però avuto il merito di averci sempre creduto: anche...