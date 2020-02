UDINE È mancato solo il gol in una gara intensa, gagliarda, ricca di capovolgimenti di fronte, interpretata bene da entrambi anche se non eccelsa, tutt'altro, sotto l'aspetto tecnico. Il segno ics fotografa quasi idealmente l'andamento della gara in cui bianconeri e gialloblù hanno dimostrato di godere buona salute e, forse il punticino sembra essere di gradimento per le due contendenti. È vero che sia l'Udinese, sia il Verona potevano segnare, ma l'impressione è che friulani e scaligeri abbiano avuto paura di prendere gol, quindi raramente si sono scoperti, quasi mai i centrocampisti hanno accompagnato l'azione, erano più dediti ad aiutare i difensori, a pressare, a chiudere gli spazi, a lottare con accanimento. Oltretutto quelli del Verona hanno a tratti patito la fisicità dei vari Fofana, Mandragora, Sema, anche Okaka quando indietreggiava per cui era difficile pretendere molto di più dagli uomini di Juric, come del resto dai bianconeri, concentrati e attenti sino alla fine.

Per il Verona si tratta del nono risultato utile consecutivo (imbattuto nel 2020), mentre l'Udinese in questo periodo raccoglie poco, due punticini nelle ultime cinque gare tanto da riavvicinarsi al burrone, ma l'impressione è che non dovrebbe avere problemi di sorta a salvarsi, a condizione che aggiusti la mira per essere più prolifica.

RIPRESA FRIULANA

Nel primo tempo è piaciuto di più il Verona e all'8' Borini dopo triangolazione con Pessina è riuscito ad anticipare Becao e a concludere con Musso attento alla deviazione in angolo; al 22' su cross da sinistra di Lazovic, Sema commette il primo di numerosi errori, cerca di servire di petto Musso, ma Faraoni capisce tutto e per poco non segna, con il portiere che è provvidenziale, anche se 2' dopo, su tiro di Borini, non trattiene il pallone, ma non ci sono altri veronesi in area. Al 33' Lasagna va via in contropiede, entra in area, ma Gunter gli devia la conclusione. Poi al 43' Musso è determinante: su cross da sinistra Kumbulla salta più alto di Becao, però il suo colpo di testa è fermato d'istinto con il palmo della mano sinistra.

Nella ripresa l' Udinese è più intraprendente, anche se il primo tiro avviene al 17', con Stryger, parato facilmente. Al 20' Lasagna coglie il palo, riprende De Paul e segna, ma il primo era in fuori gioco quando è scattato su servizio aereo di Fofana;l'occasione più clamorosa ce l'ha al 30' Zaccagni che dopo azione snodatasi sulla sinistra è libero a centro area: cincischia, poi pressato da Musso cerca il gol invece di passare al liberissimo Borrini, e Nuytinck, piazzatosi sulla linea assieme ad altri tre bianconeri, spazza via. Infine è Ter Avest ad avere la palla buona, ma dal limite, in posizione centrale, senza essere pressato conclude debolmente e centralmente.

Guido Gomirato

