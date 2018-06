CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A Trigoria lo stanno ancora cercando. Anzi, lo stanno ancora aspettando, considerate le notti trascorse lontano dal pensionato per godersi, a modo suo, la vita della Capitale. Una specie di fantasma, Nemanja Radonjic, classe 1996, costato alla Roma nell'estate del 2014 oltre 4 milioni di euro, tre dei quali dirottati al suo procuratore, Ramadani. Zero presenze in prima squadra e zero in Primavera (tranne un paio di apparizioni al Torneo di Viareggio) prima di essere girato in prestito all'Empoli, zero presenze anche in Toscana. Radonjic,...