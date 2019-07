A Trieste bis di Hodeg La corsa va a Padun

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRIESTE Si è conclusa con una vittoria in volata di Alvaro Hodeg la seconda edizione dell'Adriatica Ionica Race. Il colombiano della Deceuninck-Quick-Step, bissando il successo di Mestre, ha preceduto nell'ordine il trevigiano Sacha Modolo ed Edward Theuns. L'ultima tappa, sotto la pioggia, non ha riservato sorprese e la vittoria finale è andata così all'ucraino Mark Padun (Bahrain Merida). L'unica fuga della giornata ha visto protagonisti Anacona, Badilatti, Nicolau e Willems ma il loro attacco non ha mai superato i due minuti di vantaggio...