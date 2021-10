Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETTREVISO La Nutribullet trionfa nel derby al Palaverde contro la Reyer Venezia per 80-76 in una partita infinita, dove i lagunari hanno dimostrato tutta la loro qualità ed esperienza. Ma, alla fine, è Treviso a rimanere imbattuta in campionato grazie a una grande prova di squadra, confermata dai cinque uomini in doppia cifra per la squadra allenata da coach Menetti.L'inizio è quello classico di ogni derby che si rispetta, bloccato da...