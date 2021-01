(i.m.) El tacòn pezo del buso. Siamo nella Marca trevigiana e il detto è azzeccato per definire quanto successo venerdì a Villorba all'assemblea elettiva del delegato di Treviso dei tecnici alle prossime elezioni della Federazione rugby. Assemblea convocata dopo l'annullamento della prima per vizio di forma da parte del presidente Gavazzi (ricandidato) e del consiglio federale. Nella prima ha vinto Alessandro Onori, dell'opposizione di Marzo Innocenti, contro Giovanni Grespan del Benetton, che non ha comunicato chi sostiene. Nella seconda aveva vinto ancora Onori 104 voti a 103. Ma il risultato è stato trasformato 104-104 aggiungendo un votante ai 211 annunciati ufficialmente nel conteggio dal commissario Fabio Beraldin e dal segretario generale della Fir Claudio Perruzza. Motivo: si erano sbagliati a contare! I responsabili dell'assemblea hanno proposto il ballottaggio immediato, ma la lista Innocenti ha fatto ricorso visto che la maggioranza dei suoi elettori era già andata via. Così il ballottaggio si farà domani sera. Ma il giallo della scheda in più, le contestazioni e il sospetto di un palazzo disposto a tutto pur di fermare l'opposizione restano. Il fair play del rugby quando c'è di mezzo il potere non esiste.

