FORMULA 1

Male, anzi malissimo. La giornata di prove libere che portano al gran premio del Belgio di domani sul circuito di Spa-Francorchamps non sorride alle Ferrari. Sia Leclerc sia Vettel chiudono le due sessioni lontanissime dalla top 10, con un gap di oltre un secondo dalle Mercedes di Bottas ed Hamilton che avevano dominato la prima sessione e dalla Red Bull di Max Verstappen, dominatrice delle prove del pomeriggio. Il monegasco fa segnare il 15° tempo al pomeriggio (14° in mattinata), il tedesco è 17° (dopo che nella prima sessione era stato 15°). Notevole il distacco accusato dai due piloti, rispettivamente 1696 e 1939, con tanto ritardo soprattutto nel settore centrale. Le rosse inseguono anche le Alfa Romeo, dotate dello stesso motore: Giovinazzi è 13° e Raikkonen 14° entrambi a 11 da Verstappen.

SPINA NEL FIANCO

Verstappen si conferma velocissimo. L'olandese ferma i cronometri sull'1'43744, ribadendo di voler rappresentare un'autentica spina nel fianco delle Mercedes. Terza prestazione per Lewis Hamilton, a 96 millesimi da Mighty Max, mentre Valtteri Bottas, dopo il miglior tempo della mattinata, nel pomeriggio non è andato oltre la sesta piazza, restando a quattro decimi dal leader. Grandissimo tempo per la Renault di Daniel Ricciardo, a soli 48 millesimi da Verstappen. Il fine settimana di Spa si è aperto con il ricordo di Anthoine Huber: esattamente un anno fa il tragico incidente in F2. «Un casco speciale per un amico speciale». Così Pierre Gasly sui social ha presentato il casco in uso durante il weekend di Spa.

Intanto apertura al pubblico per il Gp del Mugello del 13 settembre. Potranno esserci al massimo tremila spettatori. Lo stabilisce un'ordinanza che sarà firmata dal presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Nell'ordinanza si spiega che gli spettatori potranno sistemarsi nel limite di 1.000 per ciascuna delle tre tribune di cui dispone l'autodromo seguendo criteri Covid.

