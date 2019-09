A Singapore Hamilton si rimette davanti a tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FORMULA 1SINGAPORE Vettel più veloce di Leclerc. E' una notizia, di questi tempi. Ma bisogna dire che il principino monegasco ha perso una ventina di minuti nella seconda sessione di prove nel circuito di Marina Bay. I meccanici sono stati costretti a sostituire sulla sua vettura la trasmissione per un cedimento avvenuto nella prima che però, quando capita di venerdì, non comporta penalità. E nei tracciati cittadini è importante girare molto per mettere a posto la vettura e prendere le misure ai muretti che sono sempre molto vicini. Anche...