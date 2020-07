(p.sp.) Padova e Abano tornano a ospitare a settembre la nazionale under 19. La Federcalcio ha ufficializzato ieri date e sedi di svolgimento della fase elite del Campionato europeo Under 19 che si sarebbe dovuta svolgere dal 25 al 31 marzo ed è stata rimandata dall'Uefa a causa dell'emergenza Coronavirus Come allora, rimane Padova il centro operativo della competizione e saranno gli impianti del Veneto ad ospitare le partite del gruppo 5 nel quale è inserita l'Italia. La gara d'esordio degli azzurrini con la Slovenia si giocherà mercoledì 2 settembre allo stadio di Monteortone di Abano, mentre la terza e ultima sfida con la Norvegia sarà disputata allo stadio Euganeo martedì 8. In mezzo, sabato 5, la gara con l'Islanda a Mogliano Veneto. Padova ha già ospitato la stessa competizione nel 2016 quando gli azzurrini riuscirono a ottenere la qualificazione per la fase finale del campionato europeo, nel quale arrivarono secondi alle spalle della Francia che era guidata in attacco da Mbappe. Anche in questa occasione i ragazzi di Alberto Bollini avranno l'obiettivo di centrare il primo posto che garantisce l'approdo alla fase finale della kermesse che si svolgerà in Irlanda del Nord. Nella prima fase delle qualificazioni, andata in scena in Emilia Romagna, gli azzurrini hanno ottenuto tre successi battendo nell'ordine Malta e Cipro con il punteggio di 2-0 e la Slovacchia per 3-0.

