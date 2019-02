A ROVIGO UN PETRARCA CONTATO IN PRIMA LINEA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RUGBYCresce l'attesa per il derby d'Italia numero 164. Domenica al Battaglini FemiCz Rugby Rovigo e Petrarca si giocano il primo posto in solitaria (ora sono appaiate in vetta con 44 punti). A rafforzare la fiducia dei Bersaglieri, reduci da un filotto di otto successi, sono anche le difficoltà dei patavini in prima linea, mentre rientra in terza Michele Lamaro visto che il Benetton in Pro 13 è fermo. Per Umberto Casellato problemi di abbondanza, per Andrea Marcato coperta è corta. PETRARCHINI CONTATII Tuttineri devono fare i conti con le...