A Roma arrivano gli hooligans, stop alla vendita di alcolici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLARME ULTRÀROMA Stop alla vendita di alcol per 36 ore, una maxi zona di sicurezza per creare una sorta di bolla inaccessibile attorno all'Olimpico, intere piazze e aree del centro città presidiate da due giorni prima della partita, una cinquantina di hooligans inglesi monitorati costantemente dal loro arrivo in Italia e scortati in tutti i movimenti. Roma si prepara alla semifinale di Champions League sperando che, come ha detto il tecnico della Roma Eusebio di Francesco, sia una festa, ma anche consapevole che gli scontri fuori Anfield...