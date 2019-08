A Parigi Zanni con Ruzza Ferrari spostato a sinistra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBY(a.li.) Tre novità, tutte fra gli avanti, nell'Italia che domani (ore 21.10, diretta su Raidue) affronterà la Francia allo Stade de France di Parigi, nel terzo test match estivo di preparazione ai Mondiali in Giappone. Rispetto al quindici iniziale sceso in campo contro la Russia nell'incontro vinto dall'Italia 85-15, Alessandro Zanni, alla presenza ufficiale numero 114, prende il posto di Sisi in seconda linea andando a formare una coppia molto mobile con il compagno di club Ruzza (entrambio giocano infatti anche in terza linea). In...