A Monaco Berrettini si arrende a Garin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISMONACO Niente bis per Matteo Berrettini che dopo aver vinto una settimana fa il torneo di Budapest, nella finale a Monaco di Baviera deve arrendersi al cileno Garin che si è imposto 6-1, 3-6, 7-6 dopo oltre due ore di partita. Si ferma così a nove la striscia vincente dell'azzurro, che in mattinata aveva vinto la semifinale con Bautista Agut.Per Garin, alla terza finale stagionale e in carriera, sempre sulla terra, si tratta del secondo titolo dopo quello conquistato a Houston contro il norvegese Casper Ruud. SEMIFINALE OKMatteo...