SCI

LEVI Finalmente la coppa del mondo di sci riparte e lo fa da Levi, in Finlandia, 150 km oltre il circolo polare artico. Oggi e domenica sono in programma due slalom speciali donne. Levi è così il palcoscenico giusto per il rientro alle competizioni della supercampionessa americana Mikaela Shiffrin.

L'americana ha gareggiato l'ultima volta in coppa il 26 gennaio scorso dopo che l'improvvisa morte del padre, il 2 febbraio, l'ha tenuta lontana dall'agonismo. Dolori alla schiena in ottobre le avevano poi impedito di partecipare al gigante di apertura di Soelden. Ora, finalmente, il rientro con l'azzurra Federica Brignone che è la prima a complimentarsi con Mikaela: «Sono davvero felice che sia tornata». È una gioia sincera quella di Federica perché l'azzurra, gran combattente, ha vinto l'ultima coppa del mondo, unica italiana a riuscirci, non solo per merito delle sue grandi prestazioni ma anche in una certa misura grazie alla improvvisa assenza della Shiffrin oltre che per il blocco delle competizioni imposto da Covid 19. La Brignone ha pertanto una gran voglia di confrontarsi in pista di nuovo direttamente con Mikaela.

Difficile però che l'azzurra - fortissima invece in gigante - possa misurarsi ad armi apri con l'americana in questi due slalom. Mikaela è negli annali la dominatrice di questa disciplina e a Levi ne ha già vinti quattro mettendo così insieme una piccola mandria di renne, il premio che i Lapponi fanno ai vincitori di queste loro gare.

DUELLO

Mikaela considera poi come sua unica vera rivale in slalom la slovacca Petra Vlovha e le due in queste gare finlandesi si daranno come sempre battaglia. Per Brignone invece, come anche per Marta Bassino con la quale ha dominato a Soelden, sarà importante qualificarsi alle seconde manche di questi due slalom. È infatti solo così che si possono conquistare punti che potrebbero rivelarsi preziosi nella classifica generale finale di coppa nel mondo.

Per il resto le azzurre - con la veterana Irene Curtoni a guidare la squadra delle slalomiste - non si fanno troppe illusioni: in questa disciplina ormai da anni le italiane sono infatti in ritardo. Non saranno invece al via le otto svedesi: sono state tutte poste in quarantena preventiva dalle autorità finlandesi dopo che il loro tecnico, l'italiano Christian Thoma, è stato trovato positivo al Covid-19.

In compenso alle due gare potrà assistere il pubblico con presenze contingentate, obbligo di mascherina e distanziamento.

