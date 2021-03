CICLISMO

Il gran premio Larciano 2021 si è chiuso con il primo trionfo da professionista del belga Mauri Vansevenant (Deceuninck Quick Step), che ha regolato in volata suyl traguardo toscano i più esperti Bauke Mollema, Mikel Landa e Nairo Quintana, con i quali si era ritrovato in cima all'ultima salita di giornata. I migliori italiani Gianluca Brambilla e Vincenzo Nibali, alla fine rispettivamente sesto e decimo. «Lo sprint è stato un po' caotico, con il rientro di Schelling ha dichiarato Vanseventant, nelle parole riportate da Cyclingpro.net per me comunque è andato bene. Ho aspettato il cartello che indicava i 200 metri all'arrivo e sono andato a tutta. Sono contento di aver ottenuto la mia prima vittoria da professionista. È una bellissima sensazione».

L'irlandese Sam Bennett (Deceuninck) ha vinto la prima tappa della Parigi-Nizza (Saint Cyr L'Ecole-Saint Cry L'Ecole, di 166 km) battendo con ampio margine in volata il francese Arnaud Démare. Terzo al traguardo il campione del mondo 2019, Mads Pedersen. Per Bennett si tratta della terza vittoria stagionale dopo le due ottenute all'Uae Tour. La gara ha visto il ritiro prematuro dell'australiano Richie Porte, vincitore delle edizioni 2013 e 2015, caduto rovinosamente a una trentina di chilometri dal traguardo. Primo degli italiani Matteo Trentin, 15/o.

