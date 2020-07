MOTOGP

JEREZ La legge di Marc Marquez, che in sella alla sua Honda ha ricominciato nel modo in cui aveva chiuso la stagione scorsa, ovvero ha dettato legge. È il verdetto delle prime libere ufficiali della stagione sul circuito di Jerez de la Frontera nelle prime due sessioni di prove libere della classe regina. Va sottolineato come il notevole gap in termini di velocità di punta registrato tra Honda e Yamaha nella giornata dei test liberi di due giorni fa sia scomparso. Infatti ieri le Honda hanno fatto registrare picchi di top speed in linea con quelli della Yamaha. Indicative da questo punti di vista le prove del pomeriggio, quelle della seconda tornata, con Franco Morbidelli che ha preceduto Fabio Quartararo, quindi una doppietta di prestigio per la Yamaha Petronas: Morbidelli ha fatto fermare il cronometro a 1:38.125 con 0.027 di vantaggio sul transalpino. Solo quarto Marc Marquez che però, grazie al 1:37.350 della mattinata ha ottenuto il miglior tempo della giornata.

Tantissimi problemi per Valentino Rossi che con la Yamaha ufficiale ha chiuso prima in 13ma posizione e poi, nella seconda sessione, è scivolato fino alla ventesima. Curioso che i piloti del Team Petronas siano stati più competitivi di quelli della squadra ufficiale.

