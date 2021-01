A Cortina Non ci saranno gli atleti a sfilare dietro il portabandiera. Ci sarà un solo portacolori per ciascuna delle 78 rappresentative che dovrebbero prendere il via. Il condizionale sul numero di nazionali presenti è però ancora d'obbligo e questo, a undici giorni dall'apertura del cancelletto, la dice lunga su quante siano le incognite che pesano ancora sulla gara iridata. Un Mondiale inedito, senza precedenti ma destinato a rimanere nella storia degli sport invernali. Il primo grande evento durante la pandemia. L'altro grande interrogativo, oltre a quello del contagio, riguarda il meteo. Un'incertezza di cui si è tenuto conto in modo rigoroso e scrupoloso anche nell'organizzazione della cerimonia d'apertura dei giochi prevista per le 18 di domenica 7 febbraio al piazzale della stazione di Cortina (diretta su Rai due). Settantacinque minuti di festa che sono stati pensati per essere visti dagli spettatori di tutto il mondo e non per chi sarà presente in piazza. Il pubblico sul posto del resto non è previsto. Il ritmo degli eventi sarà dunque quello serrato, dettato dalla diretta, gestito in modo da scongiurare i temuti sforamenti di palinsesto.

TRE MINUTI

Roberto Malfatto, il regista e direttore artistico dell'evento, assicura che ogni stacco durerà al massimo tre o quattro giri di lancetta. Tempi che devono impedire al telespettatore di distrarsi e di ritrovare costantemente un motivo per riportare lo sguardo allo schermo. Dentro i 180 secondi potrebbero essere compressi anche i discorsi di ciascuna autorità che prenderà la parola. Al momento il ruolino pubblico delle autorità iscritte a parlare è abbastanza corto. Il presidente della Fis, il presidente di Fondazione Cortina 2021 Alessandro Benetton e il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, sono i nomi che sono già stati anticipati.

COPIONE RISERVATO

L'esigenza di stupire il pubblico impone il massimo riserbo sugli altri dettagli dell'evento che è stato messo a punto da Triumph Group International. La presentazione è affidata alla conduttrice di Rds Petra Loreggian. «Sul palco ci saranno chiaramente le luci - anticipa Malfatto - e due grandi schermi, uno che sale e copre la scena: diventando come un sipario. Ci saranno poi delle aree illuminate». Ma è anche ai contributi esterni che è stata dedicata grande attenzione nella fase di coordinamento con Infront e Raisport che si sono occupati dell'aspetto televisivo dell'appuntamento. Proprio perché i Mondiali da un grande evento da vivere a Cortina sono diventati un evento da vivere sul divano, i dettagli sono stati tarati con un nuovo criterio. «La cerimonia proverà a raccontare un momento particolare del nostro periodo, quello che ci vede tutti coinvolti in questa pandemia - riprende il direttore Malfatto - allora abbiamo immaginato una cerimonia che attraversasse sia Cortina, incrociando la storia dello sport con quella delle Olimpiadi 1956 fino a diventare Regina delle Dolomiti. Allargheremo poi a Verona e Venezia e utilizzeremo gli strumenti tipici di questi eventi: la musica, le performance di acrobati». Anche le star sul palco, da Gianna Nannini (al momento nessuno rivela se sarà presentata una nuova canzone) a Francesco Gabbani, Francesco Montanari, Alfa, Andrea Casta, Jacopo Mastrangelo, sono stati individuati per essere inseriti nella narrazione e per sottolineare le caratteristiche e le capacità artistiche del Paese.

IL RUOLO DELLO SCI

Grande attenzione ovviamente allo sport: «Soprattutto all'insieme dei valori non al meccanismo puramente agonistico. La volontà è di raccontare non solo il presente ma anche puntare sull'eredità che lasceranno i Mondiali e che lasceremo ai campioni e ai cittadini. Per questa ragione ci siamo concentrati sull'ambiente e sulla qualità della vita. Insomma sui valori che lo sport imprime.

AGILITÀ

Sarà una cerimonia snella, all'aperto, con le temperature abbastanza rigide. «Il programma tiene conto di un po' di variabili meteo proprio per questa ragione non è stato particolarmente facile».

Andrea Zambenedetti

