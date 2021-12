A1 FEMMINILE

(ld) Il Covid fa saltare il match più atteso del girone d'andata, il derby del Taliercio tra Venezia e l'imbattuta Schio. La positività di alcuni componenti del gruppo squadra dell'Umana Reyer è arrivata in una fase particolarmente intensa del calendario di Venezia, che domani avrebbe dovuto giocare a Salamanca in Eurolega, per poi scendere in campo giovedì a Empoli. Non si muove la classifica per nessuna delle quattro big, perché anche il match di Ragusa - contro Moncalieri - viene rinviato causa Covid. La Virtus Bologna, invece, cade a sorpresa in casa contro Sesto San Giovanni (53-60 al supplementare) guidata nel finale da Raca (21 punti). La V nera paga il 27% nel tiro su azione e l'assenza di Hines-Allen. A quota 14 Ragusa, con due partite da recuperare, è agganciata da Lucca e Campobasso. Le toscane espugnano San Martino di Lupari (73-85) grazie a Dietrick (23) e Wiese (21). Reduce dal successo a Costa Masnaga, il Fila non supera la prova di maturità e sarà chiamata a rifarsi nel match di domenica contro Faenza, battuta 72-62 a Campobasso. San Martino è tallonata da Sassari, che supera Broni (95-80) con una prova di Shepard, 33 punti e 28 rimbalzi per 55 di valutazione. Il Banco Sardegna sarà ospite di Schio lunedì 27.

