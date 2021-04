Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CONTROLLIROVIGO La seconda Pasqua blindata. Anche quest'anno, infatti, la festività cade in un momento epidemiologicamente delicato e con le massime misure di sicurezza. Un anno fa era il lockdown con i congiunti, quest'anno la zona rossa. Cambiano i nomi e cambiano le date, ma la sostanza resta pressoché immutata anche se c'è qualche differenza. In ogni caso, per garantire il rispetto delle misure durante le festività l'altro ieri si...