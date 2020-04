CENTRI COMMERCIALI

ROVIGO «Serve subito un piano per la riaperture delle attività commerciali». A chiederlo è il presidente della Fattoria di Borsea, Claudio Zoccarato. Attualmente le attività del centro che hanno ottenuto il via libera dal Governo e dalla Regione a tenere alzata o a rialzare la serranda, oltre al supermercato e alla parafarmacia, sono i negozi di telefonia e di animali, la lavanderia, la tabaccheria, l'ottico e da pochi giorni anche la libreria e i negozi d'abbigliamento per bambini. Non sempre, però, chi è autorizzato a riaprire decide di farlo, visti i costi di gestione spesso difficilmente affrontabili nel caso di due sole aperture settimanali.

LA SERRATA

A soffrire maggiormente del lockdown commerciale è senza dubbio il settore della moda, in particolare dopo una Pasqua trascorsa con i negozi serrati. Le gallerie dei centri commerciali appaiono semivuote, con la maggior parte delle saracinesche abbassate. In vetrina ancora piumini e sciarpe. «Le grandi catene hanno già messo in cassa integrazione i dipendenti - spiega il numero uno della Fattoria - non possono permettersi di rialzare la serranda senza un piano serio in merito alle riaperture, che deve però riguardare non solo il Veneto, ma anche le altre regioni. Ecco perché per fare riaprire i centri commerciali e anche i centri delle città, il Governo deve subito preparare un piano nazionale, prima che sia davvero troppo tardi».

Impensabile, secondo il numero uno della Fattoria, pensare di riaprire i negozi dall'oggi al domani. Per ripartire, per esempio, a metà maggio, gli operatori dovrebbero già mettersi in moto per pulire i negozi e allestire gli scaffali con merce di stagione. «I negozi di abbigliamento e calzature hanno ancora al loro interno merce invernale, servono diversi giorni per sanificare gli ambienti e fare un cambio merce - prosegue Zoccarato - non è pensabile che il Governo ci avvisi dall'oggi al domani che siamo autorizzati a ripartire. Comprendo che la situazione sanitaria è ancora precaria e che ci sono evidenti difficoltà di prevedere il futuro. Il bilancio del commercio, però, è drammatico. Dopo mesi di chiusura urge una programmazione per permettere ai negozi di rialzare la saracinesca e rimettersi in moto in vista dell'estate. Tempo necessario per sanificare, allestire e riattivare il personale. Invece ho l'impressione che se aspetteremo la commissione dei tecnici nominata dal Governo per il piano, finiremo affossati da altra burocrazia con continue aperture a singhiozzo».

UN QUADRO COMPLESSO

Per salvare il salvabile, secondo il numero uno del centro commerciale di Borsea, è essenziale non perdere tempo. «Noi, per esempio - chiarisce Zoccarato - abbiamo preparato il piano di sanificazione del centro, siamo pronti a organizzarci secondo le disposizioni che ci saranno in merito agli accessi». E sulle librerie e negozi per bambini spiega: «Non so cosa se possa definire ripartenza aprire un'attività solo due volte alla settimana. Sono un problema solo la comunicazione e la burocrazia che ne segue. Non è poi stato chiarito se in base alle nuove riaperture, anche una persona proveniente da un Comune diverso possa raggiungere il centro commerciale per acquistare un libro. Stessa cosa per il supermercato. Le ordinanze che si susseguono non sono sempre chiare e anche questo alimenta maggiormente la confusione e l'incertezza sul fronte della comunicazione ai cittadini».

CANTIERE RINVIATO

La pandemia ha bloccato anche l'ampliamento del centro commerciale. L'inaugurazione dell'ala nuova della Fattoria doveva svolgersi dopo l'estate con il taglio del nastro di 15 nuovi spazi dedicati a negozi e servizi. «Slitta tutto al 2021 - prevede il numero uno del centro commerciale - il rilancio del centro avverrà grazie proprio a questo intervento di ampliamento. La Fattoria sarà completamente ripensata al suo interno. Sarà un cambiamento importante che servirà anche per lasciarci alle spalle questo brutto periodo di sofferenza che ci troviamo tutti a vivere in questo momento».

