ECONOMIA

ROVIGO Il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano indica le due soluzioni per il rilancio del Polesine: Zona Logistica Semplificata e progetti in cui investire le risorse del Recovery Fund, «occasione storica per l'Italia per unire Nord e Sud». Ieri mattina, il membro dell'esecutivo Conte, in quota Pd, è stato ospite di Confindustria a Rovigo per parlare di come rilanciare il territorio dopo l'epidemia da Covid-19. L'evento rientrava negli appuntamenti della campagna elettorale di Graziano Azzalin, candidato per la terza volta al consiglio regionale veneto con i Dem. Presente anche il sindaco Edoardo Gaffeo e i rappresentanti delle principali sigle sindacali.

ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA

Durante l'appuntamento è emerso che la Zls è partita: a giorni inizierà la definizione del piano strategico a cura della Camera di Commercio Delta Lagunare e sarà tenuta in forte considerazione le diverse vocazioni del territorio nei 16 Comuni polesani coinvolti. Il piano di Confindustria Venezia Rovigo ha stimato che tra Venezia e il Polesine sono disponibili 385 ettari di terreno e capannoni dismessi o abbandonati che, se inseriti nella Zls rafforzata, potrebbero attivare in tre anni 2,4 miliardi di euro di investimenti, 7.600 posti di lavoro diretti e 19 mila indiretti.

GLI INDUSTRIALI

A fare gli onori di casa il vicepresidente dell'associazione degli industriali Gian Michele Gambato: «Ringrazio il ministro Provenzano per l'impegno profuso finora a favore della Zls - ha detto - Questa settimana è stata firmata la convenzione con la quale la Regione ha incaricato la Camera di Commercio, per la definizione del piano strategico entro il febbraio 2021. In questa fase, chiediamo che il piano strategico si collochi all'interno della visione nazionale del Recovery Plan. Già 16 Comuni polesani, per un totale di 50mila abitanti, oltre a Porto Marghera, sono inclusi nella Zls. Al fine poi di consentire una maggiore inclusione di aree contigue, andrebbe rivista l'individuazione delle zone che ammettono la deroga agli aiuti di Stato, prevista dal Trattato europeo»

L'IMPEGNO

«Siamo qui per andare avanti con la Zls rafforzata, praticamente una Zes ha dichiarato Provenzano Il tema della coesione territoriale non riguarda soltanto il rapporto tra Nord e Sud, ma anche altre zone del Paese. In particolare, quelle che hanno più sofferto o che devono essere messe nella condizione di poter ripartire grazie all'impresa e al lavoro. Adesso è fondamentale che il piano strategico venga presentato il prima possibile al Governo. Per quanto riguarda l'estensione della Zls, esiste la possibilità di rivedere i criteri, oggi obsoleti, degli aiuti di Stato a finalità regionale. Per questo dobbiamo dialogare con l'Europa, l'avvio di tale processo è favorito dalla coesione già esistente in questo territorio. Elemento di svolta storica è il Recovery Fund: abbiamo lavorato in queste settimane per stimolare le amministrazioni e i ministeri a promuovere progetti che rientrino in una cornice strategica per lo sviluppo economico».

Alberto Lucchin

