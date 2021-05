Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LAVOROROVIGO (R. Mer.) Sempre più aziende si stanno interessando al video curriculum per le selezioni del personale. Venerdì, dalle 10 alle 12 nella sede di Zico Lavoro, in viale Porta Adige, si terrà un breve seminario gratuito per chi vuole iniziare a conoscere il video curriculum e capire come realizzare il proprio. Rivolto a giovani sotto i 25 anni, che non stanno lavorando o studiano, sarà condotto da Chiara Facchinetti, che per Zico...