Zes, Lega e M5s in Senato danno disco rosso al 2020

ZONE ECONOMICA SPECIALEROVIGO Il gruppo parlamentare del Senato del Movimento 5 Stelle e della Lega voltano le spalle alla Zona Economica Speciale del Polesine e di Marghera. Nei giorni scorsi la maggioranza che a Palazzo Madama sostiene il governo di Giuseppe Conte ha votato contro un ordine del giorno presentato dal senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico per impegnare l'esecutivo giallo-verde a prevedere, a partire da gennaio 2020, la istituzione di una Zes anche per Venezia e Rovigo nonché ad estendere per questo territorio il...