«Zes, è un nostro diritto Mattarella deve saperlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOROVIGO Per la Zes il Polesine chiede aiuto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Martedì prossimo alcuni amministratori locali della provincia rodigina e di quella veneziana, seguiti da parlamentari, consiglieri regionali e dai rappresentanti dei sindacati e del mondo dell'imprenditoria, si incontreranno con il prefetto Maddalena De Luca per affidarle l'appello rivolto all'inquilino del Quirinale, nella speranza che possa essere definitivamente trovata una strada per l'approvazione della Zona economica speciale.PROVINCIA...