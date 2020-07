ULSS 5

ROVIGO Aumentano ancora i residenti in Polesine in isolamento domiciliare, senza che vi siano nuovi casi di contagio per il sedicesimo giorno consecutivo: è l'effetto delle nuove misure introdotte con l'ordinanza regionale in vigore da martedì che prevede la quarantena precauzionale per chi rientra in Veneto dai Paesi diversi da quelli dell'Unione europea e dell'Area Schengen. Ieri, infatti, il numero delle persone in isolamento fiduciario è passato da 37 a 62. A spanne una cinquantina sono proprio quanti sono tornati da un viaggio all'estero. Solo lunedì le persone in isolamento erano scese a 24. La maggior attenzione ai rientri dall'estero, si legge nell'ordinanza, è dovuta alla constatazione che «in Veneto e fuori regione si sono verificati casi di contagi dovuti oggettivamente e inequivocabilmente al mancato rispetto dell'obbligo di isolamento previsto per quanto riguarda l'ipotesi di ingresso o rientro in Italia da Paesi non Schengen». Se il viaggio all'estero nei paesi diversi da quelli dell'Unione europea o dall'Area Schengen avviene per comprovati motivi di lavoro, scatta il tampone al rientro a carico dell'Ulss: «Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo contattando l'azienda Ulss di riferimento».

F.Cam.

