Si allunga ancora e fa decollare l'ottimismo la striscia di giornate senza nuovi casi di positività in Polesine. Ieri, infatti, è stato il quarto bollettino epidemiologico consecutivo con il numero zero nella casella dei contagi emersi nelle ultime 24 ore. Questo fa sì che anche il valore dell'incidenza, come media degli ultimi sette giorni, crolli allo 0,13%. Ovvero, un caso ogni 770 tamponi processati.Grazie alle cinque nuove guarigioni,...