L'EPIDEMIA

ROVIGO Anche ieri zero nuovi contagi in Polesine. Un altro giorno consecutivo tranquillo all'Ulss 5 sul fronte del tanto temuto virus che, dallo scorso febbraio, sta mettendo in ginocchio il mondo con contagi che, dopo lo stop del post-lockdown, tornano purtroppo a aumentare anche in Italia, Polesine compreso. Sono infatti a quota zero, per il momento, le nuove positività di residenti in provincia di Rovigo registrate nelle ultime 24 ore. Fermi dunque a 465 i residenti in Polesine con positività al Covid-19 riscontrati da inizio epidemia. Non desta preoccupazione anche la situazione delle strutture per anziani del territorio, dove non si segnalano positività né tra gli ospiti né tra gli operatori.

SCREENING

I tamponi eseguiti da inizio epidemia sono 58.343. Le persone sottoposte a tampone sono invece 25.156. Rimane fermo a 417 il totale dei guariti dall'inizio dell'epidemia. Dodici le persone attualmente positive in provincia: si tratta perlopiù di contagi legati a cluster familiari, dunque piccoli focolai circoscritti che l'azienda sanitaria locale sta tenendo sotto controllo grazie al tracciamento dei contatti, posti, una volta individuati, in isolamento precauzionale. Nello specifico, sono 122 le persone, in questo periodo, in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Come ha di recente ricordato il numero uno dell'Ulss 5 Antonio Compostella, il virus continua a circolare anche nel nostro territorio: la raccomandazione è dunque di seguire con attenzione il distanziamento sociale e l'uso della mascherina nei luoghi chiusi o all'aperto in caso di assembramenti. I giovani sembrano essere, in queste settimane, maggiormente a rischio di contrarre il Covid proprio a causa della frequentazione di luoghi affollati, come feste e aperitivi, facendo un uso blando della mascherina. Il pericolo è che molti, spesso asintomatici, siano dei silenziosi vettori del Covid nei confronti di anziani e familiari.

