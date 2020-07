L'EPIDEMIA

ROVIGO Nuovo giorno a contagio zero in Polesine. Dopo le positività riscontrate nei giorni scorsi in provincia, torna positivo il bilancio della diffusione del virus nel territorio polesano. Ieri, infatti, non sono state rilevati nuovi contagi dagli ultimi tamponi effettuati, arrivati dall'inizio dell'epidemia a interessare 25mila persone, dai quali sono emersi in tutto 465 residenti infettati dal Covid-19.

I tamponi eseguiti da inizio epidemia, in Polesine, sono 58.282. Le persone sottoposte a tampone sono state 25.130. Rimane fermo a 417 il totale dei guariti in Polesine da inizio epidemia. Sono invece 12 le persone attualmente positive in provincia, emerse dalle indagini dei giorni scorsi: si tratta per lo più di stranieri rientrati in Veneto dall'estero e di piccoli focolai familiari, subito isolati grazie alla rete dei contatti individuati dall'Ulss 5.

In particolare, venerdì sono risultati positivi al Covid due cittadini originari del Niger rientrati in Medio Polesine dopo un breve soggiorno nel Paese africano d'origine. Ad oggi, sono invece 134 le persone poste in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Secondo una recente indagine dell'Inail, un contagio ogni cinque è avvenuto sul posto di lavoro, in particolare si tratta di personale sanitario. Lo dice l'Istituto del Veneto, che ha pubblicato nei giorni scorsi i dati (aggiornati alla fine di giugno) sulle denunce ricevute per le infezioni da Covid-19 contattate sul posto di lavoro.

Nella nostra provincia sono stati 94 i lavoratori che hanno segnalato di aver contratto il Coronavirus durante l'orario di servizio, ossia il 20% del totale dei contagiati in Polesine. Al 30 giugno scorso, infatti, erano 451 i polesani che erano risultati positivi al virus dall'inizio dell'epidemia.

