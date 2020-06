IL BOLLETTINO

ROVIGO Nessun nuovo contagio e una nuova guarigione, dopo il passo indietro di lunedì, quando si è verificato un nuovo caso di ripositivizzazione. Fra l'altro, il fatto che il paziente che era stato dichiarato guarito sia nuovamente risultato positivo ha fatto risalire il numero delle persone in isolamento domiciliare, da 54 a 65, proprio in virtù del necessario isolamento dei contatti della persona che apparentemente risultava uscita dall'infezione mentre, dal successivo riscontro, è risultato il contrario.

LE GUARIGIONI

Ieri, però, i guariti sono tornati nuovamente a quota 408, mentre i residenti in Polesine risultati contagiati rimangono fermi a 351. Intanto vanno avanti gli screening, con i tamponi totali eseguiti in Polesine arrivati a 37.401 su 19.780 persone.

LA DONAZIONE

Se l'avanzata del virus sembra essersi arrestata, non si è fermata la generosità del Polesine, che ieri si è manifestata in una nuova importante donazione fatta all'Ulss 5 da parte del coordinamento dei Rotary Club della provincia di Rovigo: quella di un ecografo portatile, utilissimo soprattutto per la diagnosi domiciliare. La consegna è avvenuta ieri mattina in una cerimonia necessariamente a ranghi ridotti e con le mascherine d'ordinanza. Il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella ha voluto porgere il suo ringraziamento ai Rotary polesani per il dono dell'ecografo di ultima generazione: «Nei tre mesi di emergenza la comunità polesana ci è stata vicina, ora non abbassiamo la guardia e rimaniamo responsabili, pronti, all'allerta per fronteggiare eventuali recrudescenze del virus». «Questo strumento, con le sue elevate prestazioni d'immagine e la facilità d'uso, è l'ecografo portatile ideale per effettuare esami a ultrasuoni e procedure ecoguidate in modo più semplice e preciso. Inoltre, grazie al suo design sottile e compatto, offre una portabilità versatile aumentando cosi la produttività degli ambienti clinici», ha spiegato Fiorenzo Scaranello, presidente del Rotary Rovigo, un tempo anche segretario provinciale della Dc, che ha parlato con cognizione di causa, essendo uno stimato radiologo: fino a due anni fa era il responsabile della Radiologia di Trecenta, lasciata, con un licenziamento che ha fatto rumore, per accettare il ruolo di direttore sanitario di Rovigo Medica. Ma tutti i Rotary Club provinciali hanno contribuito alla donazione e per questo erano presenti anche Anna Berto, presidente del Rotary di Adria, Martino Beggio, presidente del Rotary di Badia e Lendinara, Marco Zanellato, presidente del Rotary Porto Viro Delta Po, insieme all'assistente del Governatore del distretto Rotary 20160 Franco Gobbi, che ha spiegato come la generosa consegna «fa parte di un progetto più ampio che ha coinvolto 18 ospedali hub nel Nordest».

F.Cam.

