Zanellato lascia la Commissione per tirare la volata a... Montalbano

A Rovigo la politica è sospesa in un limbo fuori dal tempo, con l'eventualità del voto in primavera sempre più remota, visto che anche se il sindaco dovesse presentare oggi le proprie dimissioni non ci sarebbero più i tempi tecnici per evitare il commissariamento, perché per legge diventano efficaci e irrevocabili solo trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio e il 24 febbraio è indicato come il termine ultimo per poter andare subito al voto. Intanto il Pd sta affrontando il proprio congresso e, superate le...