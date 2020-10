LE REAZIONI

ROVIGO «Annullare la fiera? È stata una decisione intelligente. Con questa situazione non si poteva fare altrimenti. Troppi rischi per la salute pubblica».

Sono le parole di Giancarlo Zanella, responsabile del Cofipo, il Consorzio fieristi polesano, da settimane al lavoro per organizzare in piena sicurezza il tanto atteso evento. Un bando da circa 80mila euro, soldi che dovevano arrivare dal pagamento dei posteggi dei circa 280 ambulanti che ogni anno partecipano alla fiera di Rovigo.

VANO TENTATIVO

Zanella, nei giorni scorsi, era stato il primo a sostenere che il tradizionale appuntamento autunnale poteva essere portato in centro, nonostante il Covid. Fino all'ultimo, il responsabile del Consorzio ci ha creduto. Sul tavolo del sindaco aveva avanzato una serie di proposte per potenziare la sicurezza della fiera. Tra le idee, oltre a circa 30 vigilantes ai varchi, anche quella di riservare la partecipazione all'evento solo ai titolari dei posteggi, facendo scendere il numero di bancarelle e dilatando ulteriormente le bancarelle fino a piazza Merlin. Non solo. Il Consorzio aveva anche proposto di togliere tutte le panchine e i tavoli dalle bancarelle del food per limitare i contatti tra le persone.

SCARSE GARANZIE

L'assessore alla Sicurezza Patrizio Bernardinello, però, aveva bocciato l'ipotesi di una fiera su prenotazione o con pericoli di assembramento ai cancelli. Tutte soluzioni che non avevano, in effetti, convinto il tavolo di sicurezza che si era svolto, nei giorni scorsi, in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, oltre che del Comune. Troppo rischioso, secondo l'azienda sanitaria locale, portare in centro non meno di quattromila, cinquemila persone nel cuore di un'emergenza pandemica mondiale. Alla fine, dopo riunioni e notti insonni alla ricerca di soluzioni per potenziare la sicurezza tra i banchi, anche Zanella si è reso conto del rischio enorme che avrebbe potuto portare l'evento.

IL RISCHIO

«In caso di focolaio, per esempio, acceso da un operatore asintomatico - ipotizza Zanella - il contagio non sarebbe stato limitato a un gruppo di persone, ma a centinaia, se non migliaia di frequentatori della fiera. Una situazione davvero incontrollabile con conseguenze pesanti non solo dal punto di vista sanitario, ma anche della responsabilità in capo agli organizzatori, compreso il Comune. Trovo dunque che annullare la fiera sia stata un'azione responsabile».

RINVIO A PRIMAVERA

Sconcerto e preoccupazione tra gli ambulanti che si sono visti cancellare il tanto atteso appuntamento. «Il settore si trova in condizioni drammatiche - continua Zanella - ecco perché fino all'ultimo ho tentato di evitare la cancellazione della Fiera d'ottobre. Gli operatori sono fermi da mesi senza ricevere aiuti concreti, dimenticati completamente dal Governo. La buona notizia è che il sindaco Gaffeo ci ha promesso che in primavera avremo l'opportunità di organizzare una mini fiera con circa 150 operatori che avrebbero dovuto arrivare in città a ottobre».

Nel frattempo, il Consorzio si è messo al lavoro per fermare la macchina organizzatrice dell'evento annullato. «Restituiremo agli ambulanti i canoni versati per il posteggio, un iter burocratico lungo e anche oneroso».

PRIMA LA SALUTE

A squillare, in queste ore, anche i telefoni di alberghi e ristoranti del capoluogo dove gli operatori provenienti da fuori regione avevano prenotato per alloggiare durante i 4 giorni dell'evento. «Purtroppo - commenta il vice presidente di Confesercenti Vittorio Ceccato - è l'effetto di una condizione mai riscontrata prima, di difficile gestione e controllo, sulla quale prendere iniziative si rischia sempre di sbagliare. L'ottica in questo momento, però, è la salvaguardia della salute».

